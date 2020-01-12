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أخبار العالم

رئيس وزراء الياباني يغادر الرياض بعد جلسة مباحثات مع الملك سلمان.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 06:33 م
الملك سلمان وشينزو
الملك سلمان وشينزو ابي
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على صالح
غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، والوفد المرافق له متوجهًا إلى العلا، التابعة لمنطقة المدينة المنورة، غرب الجزيرة العربية.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

يأتي ذلك بعد أن عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وفقا لوكالة الانباء السعودية «واس».

كما تطرقت المباحثات بين الملك سلمان وآبي للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري (الوزير المرافق)، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضرها من الجانب الياباني، نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومستشار خاص لدولة رئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لدولة رئيس الوزراء ومستشار خاص لدولته تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والنائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، والنائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي، والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.
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