قصة Siemens SX1.. أول هاتف لـ McLaren.. صور

أكثر من 16 عامًا مرت على واحد من أشهر الهواتف الكلاسيكية فى مطلع الألفية، وهو الأول الذى يحمل دعاية علامة McLaren الرياضية الشهيرة التى تقدم سيارات أسطورية.



وبحسابات الزمن وقتها فهاتف Siemens SX1 كان الأكثر قوة وجمالًا بين أشهر منافسيه، حيث يوفر تجربة أزرار كاملة على جانبى الشاشة، بالإضافة لكاميرا أساسية.



وكان Siemens SX1 محط اهتمام الجميع فور كشف علامة Siemens الألمانية العريقة عنه لمنافسة نوكيا وسامسونج وموتورولا، الذىن سيطروا على سوق الهواتف المحمولة وقتها.



واحتوى Siemens SX1 على شاشة قياس 2.2 بوصة، ومعالج من نوع single-core 120MHz processor، الذى كان أقوى بكثير من المنافس الأخر حينها نوكيا 6600، وبالإضافة لمشغل أغانى من نوعية إمتداد MP3.



مع كاميرا بدقة 0.3 ميجابيكسل، وذاكرة داخلية سعة 16 ميجابايت،ـ وبطارية عملاقة سعة 1000 ميللى أمبير، وظهر فى أواخر عام Siemens SX1، وكان باللون الأزرق فقط.