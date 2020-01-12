إنذار بوقوع حادث خطير في محطة نووية ضخمة بـ كندا

أصدرت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الأحد، إنذارا بوقوع حادث خطير في محطة نووية ضخمة بالقرب من تورنتو، أكبر المدن الكندية.



وبحسب "رويترز"، اتضح أن الإنذار كان كاذبا، الأمر الذي أثار غضب رؤساء البلديات وطالبوا بفتح تحقيق في الواقعة.



حيث تلقى مستخدمو الهواتف النقالة في أنحاء أونتاريو تحذيرا بوقوع حادث في مصنع بيكرينج، واحد من أكبر المصانع في العالم.



وجاء بها أن هناك نشاط تسرب غير طبيعي.



وبعد مرور أقل من ساعة، قالت سلطة توليد الطاقة في أونتاريو أن الإنذار كان كاذبا، وتم إرساله عن طريق الخطأ.



وتسبب هذا الخطا في حالة من الذعر لدى 3 ملايين نسمة، عدد سكان تورنتو.



وبدأ تشغيل المصنع في عام 1971 ولديه قدرة توليد طاقة تبلغ 3100 ميجاوات عند العمل بكامل قدرته، ومن المقرر أن يتم إغلاقه في عام 2024.



