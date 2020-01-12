AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إنذار بوقوع حادث خطير في محطة نووية ضخمة بـ كندا

الأحد 12/يناير/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أصدرت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم الأحد، إنذارا بوقوع حادث خطير في محطة نووية ضخمة بالقرب من تورنتو، أكبر المدن الكندية.

وبحسب "رويترز"، اتضح أن الإنذار كان كاذبا، الأمر الذي أثار غضب رؤساء البلديات وطالبوا بفتح تحقيق في الواقعة.

حيث تلقى مستخدمو الهواتف النقالة في أنحاء أونتاريو تحذيرا بوقوع حادث في مصنع بيكرينج، واحد من أكبر المصانع في العالم.

وجاء بها أن هناك نشاط تسرب غير طبيعي.

وبعد مرور أقل من ساعة، قالت سلطة توليد الطاقة في أونتاريو أن الإنذار كان كاذبا، وتم إرساله عن طريق الخطأ.

وتسبب هذا الخطا في حالة من الذعر لدى 3 ملايين نسمة، عدد سكان تورنتو.

وبدأ تشغيل المصنع في عام 1971 ولديه قدرة توليد طاقة تبلغ 3100 ميجاوات عند العمل بكامل قدرته، ومن المقرر أن يتم إغلاقه في عام 2024.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رسميا .. الزمالك يقرر السفر إلى قطر لمواجهة الترجي بدون مرتضى منصور

بعد تعرضهن للتنمر .. تعليق محرج من متابعة على بنات دعاء فاروق

لماذا قالت نسرين طافش: أنا سبب زيادة الطلاق في الصين ومجاعات إفريقيا؟

زوجها خضع للتحقيق مجددا.. محام يكشف تطورات جديدة في اقتحام فيلا نانسي عجرم

مفيش حاجة صعبة.. أمير عزمي: الزمالك قادر على إيقاف قطار الأهلي في الدوري.. فيديو

تصريح مستفز من أمير قطر عن زيارته لـ إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشورت .. نيكول سابا تثير الجدل في الملاهي

مواقفه مع مصر لا تنسى.. شاهد.. 22 صورة من عزاء مدبولي في وفاة السلطان قابوس

هنا الزاهد تبرز جمالها في ظهور جديد