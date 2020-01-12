بيان شديد اللهجة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإيران.. تفاصيل

أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة لإيران، دعتها فيها بالالتزام بالاتفاق النووي وبنوده والحفاظ عليه، والامتناع عن أعمال العنف.



وقال البيان الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: "نؤكد استمرار التزامنا بالاتفاق النووي، ونطالب إيران بالامتناع عن المزيد من أعمال العنف".



وأضاف البيان: "نحث إيران على التراجع عن جميع الخطوات المخالفة للاتفاق النووي والعودة إلى الالتزام الكامل به".



ووصل التوتر في بين الولايات المتحدة وإيران إلى ذروته، بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.



وأصدرت إيران سلسلة من التهديدات بعد مقتل سليماني، واستهدفت بصواريخ قاعدتين عسكريتين في العراقن تضمان جنودا أمريكيين، دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.