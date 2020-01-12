بريزنتيشن تعلن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك 15 فبراير

تقيم شركة بريزنتيشن مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة يوم 15 فبراير المقبل، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبالتحديد في إمارة أبو ظبي.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمع مصر وأن يكون امتداد للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام ابهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.



