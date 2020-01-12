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رياضة

بريزنتيشن تعلن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك 15 فبراير

الأحد 12/يناير/2020 - 07:54 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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يسري غازي
تقيم شركة بريزنتيشن مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة يوم 15 فبراير المقبل، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبالتحديد في إمارة أبو ظبي.
ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمع مصر وأن يكون امتداد للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام ابهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.

وشهدت الساعات الأخيرة تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن بتوجيهات من تامر مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي بدأت بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورئيس الوفد إلى الإمارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة وأهمها تواجد 37 ألف مشجع باستاد محمد بن زايد.
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