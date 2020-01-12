رفع التمثيل الدبلوماسي بين السودان وكندا لمستوى السفراء

اتفقت حكومتا السودان وكندا، اليوم الأحد، على رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء، بدلا عن القائم بالأعمال، بعد أكثر من شهر على اتفاق سوداني أمريكي مماثل.



وجاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في الخرطوم، وزير الشئون البرلمانية في وزارة الخارحية الكندية، روب أوليفانت، بحسب بيان لمجلس الوزراء في السودان.



وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، عمر بشير مانيس، إنه تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء.



وأضاف أوليفانت أن كندا ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ضمن الانفتاح الكندي على أفريقيا، والسودان خاصة.