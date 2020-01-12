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الزراعة: نسعى لتقديم خدمة لائقة للمزارع بهدف تحقيق الأمن الغذائي للوطن ..فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حريص على عقد اجتماعات دورية مع كل الجهات المعنية بالعمل مع وزارة الزراعة لكي يتلقى المزارع خدمة لائقة تساعده على اداء كل مهامه وتوفير الأمن الغذائي للوطن.

وقال معاون وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc انه في هذا الإطار تم عقد إجتماع للتنسيق مع الجمعيات الزراعية والتأكيد على ضرورة وجود ربط بين الجمعيات الزراعية والمزارع والإدارة الزراعية المعنية ليكون هناك تكامل في المنظومة.

وأضاف الدكتور محمد القرش أن مشاكل المزارعين تشمل الشق التسويقي، ولذلك تم التنسيق مع الجمعيات الزراعية من أجل فتح منافذ تسويقية للمزارعين وأيضا خدمات إرشادية لتقديم خدمات إرشادية للمزارعين بشكل سريع وفوري.

وأشار معاون وزير الزراعة إلى أنه أيضا يوجد تنسيق مع إدارات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لتطوير قواعد البيانات.

وقال معاون وزير الزراعة أن مشاكل المزراعين يتم العمل عليها والوزير يجتمع مع كل قيادات الوزارة للعمل على حلها ودراسة كل المشاكل.
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