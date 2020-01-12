ضبط عاطل يروع المواطنين بسلاح ناري في جمصة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري لقيامه بترويع المواطنين.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ الى العميد خالد بدران مأمور قسم جمصة بقيام شخص بحيازته سلاح ناري يستخدمه فى ترهيب وترويع الأهالي وفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة جمصة.
بتقنين الإجراءات تمكنت حملة من وحدة مباحث جمصة برئاسة الرائد محمود شعير رئيس وحده المباحث عقب إعداد الأكمنة اللازمة من ضبطه ويدعو كمال.م.ع ال٣٢ عاما عاطل. ومقيم مركز كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلق ناري.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد فرض السيطرة وترويع المواطنين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.