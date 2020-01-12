محور الشر.. كيف استقبل المغردون العرب لقاء تميم و روحاني

وصل اليوم الأحد، الشيخ تميم بن حمد أمير قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران، في أول زيارة له منذ توليه منصبه أمير قطر عام 2013، والتي تأتي بعد أيام من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في غارة للقوات الأمريكية في العراق.





زيارة أمير قطر لإيران، تأتي بالتزامن مع حالة التوتر التي تشهدها العلاقات الإيرانية الأمريكية بجانب توتر العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة وفي مقدمتها دول الخليج العربي، باستثناء قطر، التي وجد فيها نظام الملالي الإيرانية تربة خصبة لمساعدته على تحقيق أجندته في النيل من دول الخليج العربي واستهدافها.





العلاقات الإيرانية القطرية والتي تعمقت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وخاصة بالتزامن مع تولي تميم بن حمد لمقاليد الحكم في الدوحة، خاصة بعد مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري باعتباره الراعي والممول للجماعات الإرهابية التي تسعى للتخريب في الدول العربية بالوكالة عن إيران وتركيا.





زيارة أمير قطر تميم بن حمد لطهران، والذي يعيش في حالة من العزلة في منطقة الخليج العربي، حظيت بتفاعل كبير من المغردين العرب على "تويتر" خاصة من المحللين والسياسين في دول الخليج، في محاولة منهم لتوصيف التقارب القطري الإيراني على حساب قضايا منطقة الخليج.