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أصل الحكاية

محور الشر.. كيف استقبل المغردون العرب لقاء تميم و روحاني

الأحد 12/يناير/2020 - 09:28 م
لقاء تميم بن حمد
لقاء تميم بن حمد وحسن روحاني
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كتب - محمد الصاحى
وصل اليوم الأحد، الشيخ تميم بن حمد أمير قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران، في أول زيارة له منذ توليه منصبه أمير قطر عام 2013، والتي تأتي بعد أيام من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في غارة للقوات الأمريكية في العراق.

زيارة أمير قطر لإيران، تأتي بالتزامن مع حالة التوتر التي تشهدها العلاقات الإيرانية الأمريكية بجانب توتر العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة وفي مقدمتها دول الخليج العربي، باستثناء قطر، التي وجد فيها نظام الملالي الإيرانية تربة خصبة لمساعدته على تحقيق أجندته في النيل من دول الخليج العربي واستهدافها.

العلاقات الإيرانية القطرية والتي تعمقت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وخاصة بالتزامن مع تولي تميم بن حمد لمقاليد الحكم في الدوحة، خاصة بعد مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري باعتباره الراعي والممول للجماعات الإرهابية التي تسعى للتخريب في الدول العربية بالوكالة عن إيران وتركيا.

زيارة أمير قطر تميم بن حمد لطهران، والذي يعيش في حالة من العزلة في منطقة الخليج العربي، حظيت بتفاعل كبير من المغردين العرب على "تويتر" خاصة من المحللين والسياسين في دول الخليج، في محاولة منهم لتوصيف التقارب القطري الإيراني على حساب قضايا منطقة الخليج.
ففي محاولة لتوصيف زيارة أمير قطر تميم بن حمد لطهران ولقائها بالرئيس الإيراني حسن روحاني، غرد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه عبر حسابه على "تويتر" قائلا: «أمير نظام قطر وصل الآن إلى طهران للقاء رئيس نظام إيران روحاني وقيادات الحرس الثوري.. لتأكيد أن الدوحة مستعدة لدفع 60 % من تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية المدنية #PS752 واستعداد الدوحة لإستضافة اي مفاوضات أمريكية وبحال التخلي عن الحوثي وحماس الدوحة سترعاهم ماليًا».

تغريدة "طه" لوح فيها لتبرع قطر لمساعدة طهران لدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية في إشارة منه إلى تكفل أمير قطر للمشاركة إيران في دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية التي استهدفها الحرس الثوري خلال عملية ثأره للجنرال الإيراني قاسم سليماني.
المحلل السياسي السعودي "خالد الزعتر" نشر عبر "تويتر" تدوينة كتب فيها: «زيارة أمير قطر إلى إيران تكشف حالة الارتباك لدى محور الشر تجاه تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإيراني ، وتهدف للبحث عن طريق لإخراج النظام الإيراني من المأزق المتصاعد الذي يعيش فيه» والتي وصف فيها كلا من إيران وقطر بمثابة محور الشر في منطقة الشرق الأوسط.

أما الكاتب الصحفي السعودي إبراهيم السليمان، فقد غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: «سيد @Rouhani_ir اعتادت قطر أن تكون كالحرباء بتلونها وتبديل مواقفها حيث تشتهر بالضحك في وجهك وغدرك وخيانتك وطعنك في ظهرك مثلكم تمامًا، هل تظن أن تنظيم الحمدين أداة أمريكية اسرائيلية لاختراق ايران والعبث بها من الداخل ..؟! أم أنك ترى أنهم أصغر من هذا الدور ومجرد مطية يسهل ركوبها».
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