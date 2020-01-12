الدوري المصري.. الإسماعيلي يكتفي بهدفين في شباك طلائع الجيش

حقق نادي الإسماعيلي فوزا مهما على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز .



شهد استاد الإسماعيلي المحتضن للمباراة منافسة قوية بين الفريقين، وحاول لاعبو الإسماعيلي خطف المباراة مبكرا وتشكيل هجمات خطيرة على مرمى منافسه ولكن استطاع لاعبي طلائع الجيش الحفاظ على شباكهم.



وتمكن عبدالرحمن مجدي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "36" من خلال هجمة منظمة من قبل لاعبي الإسماعيلي و تمريرات متبادلة بين ثنائي الفريق " بينسون شيلونجو، وعبدالرحمن مجدي ليستغلها الأخر ويتمكن من الانفراد ويسدد الكرة على يسار حارس طلائع الجيش .



واستحوذ لاعبو الإسماعيلي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وتمرير بعض الكرات العرضية من أجل الوصول إلي منطقة الجزء وإحراز أول أهدافهم .



وعقب انطلاق أحداث الشوط الثاني تمكن لاعبو الإسماعيلي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "81"، عن طريق اللاعب بيكيتي سيلفا، الذي استغلل خطأ مدافع طلائع الجيش محمد أبوالمجد في إعادة الكرة إلى حارس المرمى ووضع الكرة بشكل متقن داخل شباك حارس الطلائع .



وعلى الرغم من اقتراب انتهاء المباراة إلا أن لاعبي طلائع الجيش تمكنوا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "88" عن طريق ناصر منسي ليتقلص فارق النتيجة وحاول لاعبو الفريق مجددا إحراز هدف التعادل ولكن لم يحالفهم الحظ.



وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب الفرنسى الجديد "ديديه جوميز" مع لاعبي الإسماعيلي.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي :-



حراسة المرمى: محمد مجدي.



خط الدفاع: باهر المحمدي، إبراهيم ابو اليزيد، محمود البدرى، اسامة ابراهيم



خط الوسط: عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد صادق



خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، شيلونجو



وعقب انتهاء صافرة أحداث المباراة ارتفع رصيد نادي الإسماعيلي إلى "17" نقطة يحتل بها المركز الـ10، بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ 14"، برصيد"11" نقطة ".