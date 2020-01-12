AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. الإسماعيلي يكتفي بهدفين في شباك طلائع الجيش

الأحد 12/يناير/2020 - 09:38 م
لقاء الإسماعيلي وطلائع
لقاء الإسماعيلي وطلائع الجيش
Advertisements
حسام الحارتي
حقق نادي الإسماعيلي فوزا مهما على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز .

شهد استاد الإسماعيلي المحتضن للمباراة منافسة قوية بين الفريقين، وحاول لاعبو الإسماعيلي خطف المباراة مبكرا وتشكيل هجمات خطيرة على مرمى منافسه ولكن استطاع لاعبي طلائع الجيش الحفاظ على شباكهم.

وتمكن عبدالرحمن مجدي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "36" من خلال هجمة منظمة من قبل لاعبي الإسماعيلي و تمريرات متبادلة بين ثنائي الفريق " بينسون شيلونجو، وعبدالرحمن مجدي ليستغلها الأخر ويتمكن من الانفراد ويسدد الكرة على يسار حارس طلائع الجيش .

واستحوذ لاعبو الإسماعيلي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وتمرير بعض الكرات العرضية من أجل الوصول إلي منطقة الجزء وإحراز أول أهدافهم .

وعقب انطلاق أحداث الشوط الثاني تمكن لاعبو الإسماعيلي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "81"، عن طريق اللاعب بيكيتي سيلفا، الذي استغلل خطأ مدافع طلائع الجيش محمد أبوالمجد في إعادة الكرة إلى حارس المرمى ووضع الكرة بشكل متقن داخل شباك حارس الطلائع .

وعلى الرغم من اقتراب انتهاء المباراة إلا أن لاعبي طلائع الجيش تمكنوا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "88" عن طريق ناصر منسي ليتقلص فارق النتيجة وحاول لاعبو الفريق مجددا إحراز هدف التعادل ولكن لم يحالفهم الحظ.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب الفرنسى الجديد "ديديه جوميز" مع لاعبي الإسماعيلي.
جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، إبراهيم ابو اليزيد، محمود البدرى، اسامة ابراهيم

خط الوسط: عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد صادق

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، شيلونجو

وعقب انتهاء صافرة أحداث المباراة ارتفع رصيد نادي الإسماعيلي إلى "17" نقطة يحتل بها المركز الـ10، بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ 14"، برصيد"11" نقطة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الممتاز.. التعادل السلبي يحسم لقاء الإسماعيلي وطنطا

دوري أبطال أوروبا.. تشيلي يلحق بالمتأهلين إلى دور الـ 16 عقب هزيمة ليل

الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومصر المقاصة

الدوري المصري.. الإسماعيلي يهزم شباك مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الوقت القاتل

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والإسماعيلي

60 دقيقة.. هدفان ضائعان لـ الأهلي.. وصمود من الإسماعيلي والتعادل السلبى سيد الموقف

ترشيحاتنا

رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا

رئيس البرلمان الليبي يوجه 10 رسائل مهمة من مجلس النواب المصري.. تعرف عليها

الترجي يهدد بتحطيم رقم قياسي للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

طفل مولود بعين واحدة.. سوهاج الجامعي يستجيب لعلاج حالة نادرة.. صور

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

ليلى علوي ومحمود حميدة في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور

زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل

أول لقاء بين ولي عهد أبوظبي وسلطان عمان هيثم بن طارق.. صور