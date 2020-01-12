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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب مازال مستعدا لمحاورة إيران

الأحد 12/يناير/2020 - 10:53 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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أ ش أ
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال مستعدا لمحاورة إيران.

وقال إسبر، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة إيران حول مسار جديد وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلدا طبيعيا أكثر".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "هجوما واسع النطاق كان سيحدث خلال أيام في بلدان عدة وفي شكل أكبر من الهجمات السابقة، ما يدفعنا إلى نزاع مفتوح مع إيران".

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر طهران مجددا من قمع المتظاهرين احتجاجا على إسقاط النظام الإيراني لطائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية.
ويأتي تحذير ترامب في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير منذ أن قتل الأمريكيون قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال الشهر الجاري، فيما رد الإيرانيون الأربعاء الماضي بهجمات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق تأوي عسكريين أمريكيين، لم تسفر عن ضحايا.
ع ج/أ د ه/ف ع
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