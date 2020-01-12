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حوادث

انتحار طالب إعدادي في بني سويف عقب توبيخ أسرته لسوء درجاته

الأحد 12/يناير/2020 - 10:55 م
انتحار طالب إعدادي
انتحار طالب إعدادي في بني سويف عقب توبيخ أسرته لسوء درجاته
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محمد عبدالحليم
اقدم طالب بالمرحلة الإعدادية على الانتحار شنقا، بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، اليوم، داخل حظيرة للماشية، عقب توبيخ أسرته له لسوء درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول. 

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بالإبلاغ عن العثور على جثة طالب يدعى " م . ج . ا" بالمرحلة الإعدادية مشنوقا داخل " زريبة" حظيرة للماشية بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف.

وتبين من انتقال وتحريات المقدم احمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، إن الطفل أقدم على تعليق نفسه من خلال ربط عنقه في طرف حبل والطرف الآخر في سقف الزريبة.

كما تبين أنه عقب ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول فوجئت أسرة الطفل بانخفاض درجاته ما استدعاهم توبيخه، ما دفعه للإقدام على الانتحار شنقا.

جار نقل جثة المتوفي إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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