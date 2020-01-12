اخبار اليوم.. السيسي وميركل يرفضان التدخلات في ليبيا..عقيلة صالح: قد ندعو القوات المصرية للتدخل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 12 يناير 2019، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:
حل سياسي للأزمة.. السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في الشأن الليبي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".
لحقن دماء الشعب الليبي.. مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
رحبت جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا.
رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية وقد دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه ولكن فى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.
النواب الليبي: السيسي كان له موقف شجاع في التعامل مع الأزمة الليبية.. فيديو
قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التحية لمصر حكومة وشعبا على ما تقدمه من جهود من أجل حل الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن ليبيا والتاريخ شاهد على ذلك منذ أيام الاستعمار الإيطالي لليبيا.
عاجل.. سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الأمريكية في العراق
أفادت وسائل عراقية في أنباء عاجلة منذ قليل، بسقوط قذائف صاروخية على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية.
إثيوبيا تكشف عن وسيط جديد في أزمة سد النهضة
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بين بلاده ومصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي.
فيديو جديد.. سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على السوري محمد الموسى
كشف صحفي لبناني يدعى باسيل اسلي عن سبب إطلاق زوج الفنانة نانسي عجرم، الطبيب فادي الهاشم، 18 رصاصة على السوري محمد الموسى بهدف الدفاع عن النفس.
اخبار الزمالك.. حقيقة اقتراب حمدي النقاز من الأهلي السعودي.. الأبيض يجدد رفضه اللعب في قطر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاحد 12 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.
بالتعاون مع استادات.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تفاصيل
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الإدارة القانونية وإدارة العقود انتهينا مؤخرا من إعداد العقود النهائية، الخاصة بمشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي مع شركة "استادات القابضة".
الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور
أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ السيارات الكهربائية، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم Dong er30، ويمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات السيارة Dong er30 الجديدة في مصر.
حل سياسي للأزمة.. السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في الشأن الليبي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".
لحقن دماء الشعب الليبي.. مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
رحبت جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا.
رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية وقد دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه ولكن فى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.
النواب الليبي: السيسي كان له موقف شجاع في التعامل مع الأزمة الليبية.. فيديو
قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التحية لمصر حكومة وشعبا على ما تقدمه من جهود من أجل حل الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن ليبيا والتاريخ شاهد على ذلك منذ أيام الاستعمار الإيطالي لليبيا.
عاجل.. سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الأمريكية في العراق
أفادت وسائل عراقية في أنباء عاجلة منذ قليل، بسقوط قذائف صاروخية على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية.
إثيوبيا تكشف عن وسيط جديد في أزمة سد النهضة
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بين بلاده ومصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي.
فيديو جديد.. سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على السوري محمد الموسى
كشف صحفي لبناني يدعى باسيل اسلي عن سبب إطلاق زوج الفنانة نانسي عجرم، الطبيب فادي الهاشم، 18 رصاصة على السوري محمد الموسى بهدف الدفاع عن النفس.
اخبار الزمالك.. حقيقة اقتراب حمدي النقاز من الأهلي السعودي.. الأبيض يجدد رفضه اللعب في قطر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاحد 12 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.
بالتعاون مع استادات.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تفاصيل
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الإدارة القانونية وإدارة العقود انتهينا مؤخرا من إعداد العقود النهائية، الخاصة بمشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي مع شركة "استادات القابضة".
الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور
أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ السيارات الكهربائية، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم Dong er30، ويمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات السيارة Dong er30 الجديدة في مصر.