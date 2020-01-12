إثيوبيا تكشف عن وسيط جديد في أزمة سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بين بلاده ومصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي.





جاء ذلك خلال زيارة يجريها آبي أحمد إلى جنوب افريقيا التقى خلالها رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا.





من جانبه قال سيريل رامافوزا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع آبي أحمد: "مستعدون للعب دور لتسهيل الوصول لأي اتفاق حول سد النهضة، ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح".





وأضاف رامافوزا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى استعداد بلاده للنقاش مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة".





يذكر أن العاصمة الأمريكية واشنطن ستشهد الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء خارجية الدول الثلاث برعاية أمريكية.



