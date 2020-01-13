رئيس قسم علاج الأورام بطب عين شمس: البحث العلمي قاطرة التنمية في العالم

اكد الدكتور إيهاب مصطفى رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس ان مركز(MASRI) للابحاث التطبيقة في كل المجالات ولكنه يهتم بشكل اكبر في مجال علاج الاورام الهدف منه تنشيط البحث العلمي لانه قاطرة التنيمة في العالم كله كلما ازدات جودة البحث العلمي كلما ارتقي العلم وايضا ارتقي المستوي الصحي للمواطن وهذا هو الهدف الاساسي لاي دولة .



واضاف مصطفي في الواقع، تغيرت الخريطة العلمية للأورام والطب بشكل ملحوظ منذ إدخال العلاج المناعي فقد أظهر العلاج المناعي أنه فعال للغاية في مجال علاج أمراض مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان الكبد والعديد من أنواع السرطان الأخرى.



كما تم تقدم كبير أيضا في مجال الجمع بين العلاج الكيميائي والعلاج المناعي وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج أكثر إيجابية.



واضاف مصطفي توجد طفرة هائلة حدثت بالنسبة ل علاج الاورام في الفترة الاخيرة وخاصتنا ما بعد الجراحة وبعد ذلك يتم العلاج بالكيماوي والعلاج الاشعاعي وكان في الفترة الماضية كان العلاج الكيماوي كان ذا سمعة سيئة حدث بعد ذلك طفرة في العلاج الكيماوي بظهور العلاج الموجه والعلاج الجييني مما ادي الي طفرة جدية وينعكس انعكاسا شديد علي صحة المواطن وصحة مرضي السرطان وخاصتنا في الفترة الماضية قائلا " كان بيقي فيه لحظة من اللحظات لايوجد علاج له لان المريض استنفذ كل خطوط العلاج "



الجدير بالذكر افتتحت جامعة عين شمس مركز أبحاث طب عين شمس MASRI بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، د أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ا.د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، ا. د أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، ا. د هشام الغزالي مدير المركز الأبحاث، ا. د منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلي عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، ١٢ خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للأورام ورئيس الجمعية الأفريقية للأورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، الصين والهند.