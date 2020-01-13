غير القرفة .. 8 مشروبات طبيعية تساعد على نزول الدورة الشهرية

قد تتعرض بعض الفتيات لتأخر في نزول الدورة الشهرية، مما يجعلها في حاجة لشرب بعض المشروبات الدافئة، حيث تُساعد على تنظيف الرحم من خلال نزول دم الحيض، كما تُسهم في تخفيف الآلام المصاحبة للدورة الشهرية، تعتبر القرفة من اشهرهم لكن لحسن الحظ نشر موقع " health line " بعض المشروبات الخرى ، وتشمل :





- الكمون والحلبة: ويُمكن شُرب أي من هذه المشروبات مع إضافة القليل من القرفة.



- القرنفل: يُعتبر القرنفل من الأعشاب التي تُساعد في نزول الدورة الشهرية بسرعة كما يُنظمها، إلى جانب فوائده في علاج عسر الهضم وانتفاخ المعدة، كما يعالج مُشكلة القيء لدى السيدة الحامل في الأشهر الأولى.



- اليانسون: لليانسون فوائد عديدة للصحة حيث أنه طارد للبلغم، وهو مفيد جدًا خلال الولادة والرضاعة وكذلك سرعة نزول الحيض، ويستخدم مغلي اليانسون لهذه الفوائد قبيل قدوم الدورة الشهرية للإسراع في نزولها.



- الزنجبيل: وهو من المشروبات المفيدة للغاية للدورة الشهرية حيث يُسرع في نزولها ومن فوائده الصحية الوقاية من مرض السكري، حيث يٌقلل نسبة السكر في الدم ويُقلل مستوى الكوليسترول الضار الذي يتراكم في الأودعية الدموية والشرايين.



- الشاي: يسمح الشاي بنزول دم الحيض بكل أنواعه، ولكن أفضل نوع لهذه الفائدة هو شاي البتلات الحمراء، ومن فوائد الشاي الأخرى أنه يُقلل من حدة الاكتئاب، كما يُمكن من خلاله تنظيم الدورة الشهرية.





-البقدونس: يتم تحضير هذا المشروب من خلال غلي بعض أوراق البقدونس في وعاء من الماء، ويتم شرب كوب مساء كل يوم ويساعد البقدونس على تخفيف التشنجات في البطن المصاحبة للدورة الشهرية، كما يعمل على إرتخاء الأعصاب مما يُسهل نزول الدورة الشهرية.



- عصير البرتقال: إن جميع المشروبات التي تحتوي على فيتامين C يُسهل نزول الدورة الشهرية، حيث أن هذه المشروبات بها مواد تُحفز إنتاج هرمون الأستروجين.



- عصير الجرجير: يتم فرم حزمتين من الجرجير ومن ثم تصفيتها بقطعة من الشاش، للحصول على عصير الجرجير، ويتم إضافة عصير الجرجير إلى كوب من الماء أو كوب من الحليب وشربه لتسهيل نزول الدورة الشهرية.



