حمادة صدقي يرد.. هل يتحمل سموحة الشرط الجزائي في عقده مع الهلال؟.. فيديو

رد حمادة صدقي المدير الفني الجديد لنادي سموحة، على مسألة الشرط الجزائي في عقده مع الهلال السوداني، ومن الطرف الذي سيتحمله بعدما فسخ عقده مع النادي.



قال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مازلنا في مرحلة تفاوض مع الهلال لكن سموحة ليس طرفًا في الأمر".



وواصل: "سموحة اعتبره مثل بيتي"، معترفًا بوجود مفاوضات ودية مع النادي الأزرق بعيدًا عن فرج عامر رئيس سموحة.



وأضاف: سموحة ليس طرفا في موضوع الشرط الجزائي، والتعامل مع نادي الهلال سيكون رسميًا.