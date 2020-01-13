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طارق فهمي: إقليم الشرق الأوسط بأكمله مضطرب بسبب الممارسات التركية.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:11 ص
طارق فهمي
طارق فهمي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الإقليم بأكمله يعاني من عدم الاستقرار وبدأت بتدخل تركيا وتدخل اطراف اخرى وهذه الأمور ترتبط بحالة السيولة السياسية في الاقليم كما ان التحرك التركي تجاه ليبيا جاء من تصوير الرئيس التركي في محاولة لرسم الحدود بين تركيا وليبيا رغم انه لا يوجد حدود مشتركة بين ليبيا وتركيا .

وأضاف طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة " المذاع على قناة" المحور" ، أن الأتراك ظنوا انهم يذهبون الى نزهة في ليبيا ولكن كان التحرك سريعا في إطار محاولة لكسب الوقت والتصدى لهم كما ان التحرك التركي كان تجاه حقول الغاز والآبار في المنطقة وليس إلى مساعدة الحكومات الغير معترف بها في ليبيا .

وأوضح طارق فهمي أن هناك ضوابط وأطراف دولية مؤثرة من شأنها أن تضبط حركة الإقليم مثل تدخل روسيا كما أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحة كما ان إقليم الشرق الاوسط بأكمله مضطرب بسبب الممارسات التركية.

وتابع طارق فهمي أن وقف إطلاق النار في ليبيا يجب ان ينظر اليه من عدة زوايا كما ان تدخل مسار برلين إلى تهدئة الوضع في ليبيا يسير في طريقه الصحيح ولا يجب لأي مسارات اخرى التدخل في الحل حتى لا نعيق ما وصل اليه مسار برلين في الحل.

واستكمل طارق فهمي أن السلاح يصمت في ليبيا حتي نصل الي الحصل السياسي ولكن أن لم نصل الى الحل السياسي السليم سيعمل السلاح مرة أخرى في المنطقة.
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