طارق فهمي: إقليم الشرق الأوسط بأكمله مضطرب بسبب الممارسات التركية.. فيديو

خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة " المذاع على قناة" المحور" ، أن الأتراك ظنوا انهم يذهبون الى نزهة في ليبيا ولكن كان التحرك سريعا في إطار محاولة لكسب الوقت والتصدى لهم كما ان التحرك التركي كان تجاه حقول الغاز والآبار في المنطقة وليس إلى مساعدة الحكومات الغير معترف بها في ليبيا .



وأوضح أن هناك ضوابط وأطراف دولية مؤثرة من شأنها أن تضبط حركة الإقليم مثل تدخل روسيا كما أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحة كما ان إقليم الشرق الاوسط بأكمله مضطرب بسبب الممارسات التركية. وأوضح طارق فهمي



وتابع



واستكمل طارق فهمي أن السلاح يصمت في ليبيا حتي نصل الي الحصل السياسي ولكن أن لم نصل الى الحل السياسي السليم سيعمل السلاح مرة أخرى في المنطقة.

وتابع طارق فهمي أن وقف إطلاق النار في ليبيا يجب ان ينظر اليه من عدة زوايا كما ان تدخل مسار برلين إلى تهدئة الوضع في ليبيا يسير في طريقه الصحيح ولا يجب لأي مسارات اخرى التدخل في الحل حتى لا نعيق ما وصل اليه مسار برلين في الحل.واستكمل طارق فهمي أن السلاح يصمت في ليبيا حتي نصل الي الحصل السياسي ولكن أن لم نصل الى الحل السياسي السليم سيعمل السلاح مرة أخرى في المنطقة.