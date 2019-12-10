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طارق فهمي: نخشى من أى عرقلة إسرائيلية للانتخابات الفلسطينية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:53 م
محمود عباس ابو مازن
محمود عباس ابو مازن
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البهى عمرو
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حماس وافقت على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق رؤية الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صالة التحرير » المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أبو مازن سيقوم بإجراء انتخابات فى القدس، وفى غزة وفى جميع الدول الخارجية عن طريق التصويت الإلكترونى.

وأكد استاذ العلوم السياسية، أن مصر تقف بجانب الدولة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني ظهيرة مصر و الدول العربية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية ، إلى أن، اسرائيل من الممكن أن تقوم ببعض العراقيل لحدوث مشكلات فى الانتخابات، وطالب من جميع الدول بالحصول على ضمانات من اسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات فى القدس، معلقًا " نخشي من أى عرقلة إسرائيلية للانتخابات الفلسطينية".

وكشف أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات لها مميزات كثيرة، ولكن على جميع الدول مساعدة الدولة الفلسطينية على إجراء الانتخابات .

وكشف أستاذ العلوم السياسية، أن قطر وتركيا تدعم حركة حماس، وأكد أن هذا الدعم مستمر، وحماس تنوع فى سياستها الاقليمية وفق سياسة المصلحة، وتمنى أن يكون هناك قرائة صحيحة من جانب حركة حماس لتكون للمصلحة الفلسطينى.

وأوضح، استاذ العلوم السياسية أن متابعة الانتخابات الرئاسية و التشريعية من قبل منظمات دولية تشرف عليها الأمم المتحدة.
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