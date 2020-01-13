الآداب العامة وأثرها في رقي الأمم.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن «الآداب العامة وأثرها في رقي الأمم» سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٧ / ١ / ٢٠٢٠م بإذن الله تعالى .



وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أنه على جميع السادة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



وأوضحت الوزارة أنها ستنشر لاحقًا نص الخطبة.



كانت وزارة الأوقاف قد حددت ، موضوع خطبة الجمعة الماضية، بعنوان «السماحةُ عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.



وأكدت أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا -عزوجل- والسنة النبوية الشريفة.



وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية، إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس.