هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالسجق وجبنة قريش بالزيتون والليمون المخلل

تعتبر وجبة الفطار من اهم الوجبات، فهي التي تمد الجسم بالطاقة لنبدأ اليوم بنشاط، فمن الضروري ان تكون صحية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، نقدم لكِ طريقة عمل وجبة فطار رائعة.



-مقادير الفول بالسجق : -

فول

سجق

زيت

بصلة

طماطم

فلفل ملون



- طريقة تحضير الفول بالسجق:-

فى وعاء به قليل من الزيت وضعى الفول وقلبى ثم ضعى قطع الطماطم والفل والبصل.

فى وعاء اخر ضعى السجق وشوحيه على النار ثم أضفيه للفول الخضراوات وقلبي لدقائق ثم ضعيه فى طبق فى الفرن لمده 5 دقائق وقدميه ساخنا.





-مقادير جبنة قريش مع الزيتون والليمون المخلل للشيف عماد الخشت:

جبنة قريش

زيتون أخضر

ليمون مخلل

زيت زيتون

كزبرة خضراء



- طريقة عمل جبنة قريش مع الزيتون والليمون المخلل:



* يخلط الجبن مع الزيتون والليمون وزيت الزيتون



* تضاف الكزبرة الخضراء والزيتون والليمون ورشة زيت زيتون

