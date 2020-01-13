AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالسجق وجبنة قريش بالزيتون والليمون المخلل

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:01 ص
هنفطرإيه النهاردة
هنفطرإيه النهاردة .. فول بالسجق وجبنة قريش بالزيتون والليمون
Advertisements
رضوى حسام
تعتبر وجبة الفطار من اهم الوجبات، فهي التي تمد الجسم بالطاقة لنبدأ اليوم بنشاط، فمن الضروري ان تكون صحية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، نقدم لكِ طريقة عمل وجبة فطار رائعة.

-مقادير الفول بالسجق : -
فول
سجق
زيت
بصلة
طماطم
فلفل ملون

- طريقة تحضير الفول بالسجق:-
فى وعاء به قليل من الزيت وضعى الفول وقلبى ثم ضعى قطع الطماطم والفل والبصل.
فى وعاء اخر ضعى السجق وشوحيه على النار ثم أضفيه للفول الخضراوات وقلبي لدقائق ثم ضعيه فى طبق فى الفرن لمده 5 دقائق وقدميه ساخنا.


-مقادير جبنة قريش مع الزيتون والليمون المخلل للشيف عماد الخشت:
جبنة قريش
زيتون أخضر
ليمون مخلل
زيت زيتون
كزبرة خضراء

- طريقة عمل جبنة قريش مع الزيتون والليمون المخلل:

* يخلط الجبن مع الزيتون والليمون وزيت الزيتون

* تضاف الكزبرة الخضراء والزيتون والليمون ورشة زيت زيتون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت البيتزا وفول بالزيت وجبنة بالطماطم وحبة البركة

هنفطر ايه النهارده | بيض بالسجق.. وخبز محمص مع الجبن بالخضراوات

هنفطر إيه النهارده؟.. فول بالطحينة والحمص وجبنة بالطماطم.. وعصير رمان فريش

هنفطر ايه.. طعمية وفول إسكندرانى وأومليت بطريقة مختلفة

هنفطر إيه؟.. بيض وفول بطريقة غير تقليدية

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالثوم و جبن بالخضراوات.. وعصير برتقال فريش

ترشيحاتنا

بعد ارتباط 10 سنوات وطفلان .. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

ذئب يهجم على شاب ويتركه في حالة حرجة.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 13 -1-2020.. فيديو

في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية.. هذا ما قاله رئيس وزراء كندا لأسرهم.. فيديو

الكذب مالوش رجلين.. مدير يرفد موظفة بسبب صورة

دعاء الريح والعواصف من 12 كلمة.. ردده وأنت جالس على ركبتيك كما فعل النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

تعرف على تاريخ سيارات SUV الدفع الرباعى منذ نشأتها.. صور