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فن

بفستان أسود أنيق.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:11 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت لقاء، بإطلالة انيقة مرتدية فستان باللون الأسود، واختارت تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية، وأحمر للشفاة.

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.




بفستان أسود أنيق.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام
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