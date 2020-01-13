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رياضة

صاحب الـ53 عاما .. أكبر لاعب كرة قدم يجدد عقده للموسم الـ 35

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
مدد الياباني كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعبي كرة القدم الممارسين للعبة، عقده مع فريق يوكوهاما، وسيخوض ميورا، الذي سيتم عامه الـ 53 في 26 فبراير، موسمه الـ35 مع النادي.

وانضم ميورا للنادي في 2005، وتم الاعتراف بعمره في مارس 2017 عندما تخطى ستانلي ماتيوس كأكبر لاعب يخوض مباريات احترافية عن عمر 50 عاما وسبعة أيام.

ولعب ميورا، الذي يحمل لقب "الملك كازو" مع المنتخب الياباني 89 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفا، ولعب ميورا ثلاث مباريات في الموسم الماضي مع يوكوهاما ولكنه لم يسجل أي هدف، ويستهل يوكوهاما الموسم الجديد بمواجهة فيسيل كوبي في 23 فبراير المقبل.
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