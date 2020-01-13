تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت تونس بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، واعتبرتها خطوة هامة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد ويفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفي كنف احترام الشرعية الدولية.



ودعت تونس - بحسب ما جاء في وكالة الأنباء التونسية أمس الأحد - كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، مؤكدة على رفض الحلول العسكرية وتتمسك بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية في إطار حوار ليبي - ليبي شامل يفضي إلى حل دائم ونهائي يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية ويفسح المجال لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

