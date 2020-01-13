AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:57 ص
وقف إطلاق النار في
وقف إطلاق النار في ليبيا
Advertisements
أ ش أ
رحبت تونس بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، واعتبرتها خطوة هامة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد ويفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفي كنف احترام الشرعية الدولية.

ودعت تونس - بحسب ما جاء في وكالة الأنباء التونسية أمس الأحد - كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، مؤكدة على رفض الحلول العسكرية وتتمسك بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية في إطار حوار ليبي - ليبي شامل يفضي إلى حل دائم ونهائي يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية ويفسح المجال لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد لقاء حفتر بمسؤولين أمريكيين.. نائب ليبي يكشف أسباب الزيارة

وقف إطلاق النار.. لماذا تراجع أردوغان عن غزو ليبيا ولعب دور الوسيط؟

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية بشرط التزام ميليشيات الوفاق

فايز السراج يعلن ترحيبه بوقف إطلاق النار في ليبيا.. بشرط

عقب وقف إطلاق النار في ليبيا.. فايز السراج يلتقي أردوغان في إسطنبول

الجامعة العربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا

ترشيحاتنا

شاهد.. تصميم حافلة الزمالك الجديدة

المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

بفستان أسود قصير .. سمية الخشاب تبهر متابعيها فى ظهور جديد على انستجرام

خزنته تسع 40 طلقة.. مواصفات مسدس زوج نانسي عجرم بعد قتل مقتحم فيلتها

شطة يوجه رسالة قوية إلى حمادة صدقي بعد هروبه من الهلال السوداني

قريبا.. افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بـ جنوب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد