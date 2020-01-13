بـ موتوسيكل.. لحظة سرقة هاتف من مواطن داخل سيارته على الدائري.. فيديو

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة هاتف محمول من شخص داخل سيارته على الدائري.



وظهر في الفيديو لصان يستقلان دراجة بخارية ، أحدهما يقود والأخر نزل منها أثناء الزحام المروي ليسرق أحد الهواتف ويجري مسرعا ليعاود الركوب.



وما أن ركب السارق حتى هرب اللصان على دراجتهما البخارية على الفور.



وأكد مصور مقطع الفيديو أن الحادث كان على طريق الدائري أعلى الأوتوستراد في اتجاه المنيب.



وأكد أنه يراهم بشكل يومي أثناء عودته من العمل في تلك المنطقة و يقومان بسرقة الهواتف من أيدي قائدي السيارات.



