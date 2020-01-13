AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ موتوسيكل.. لحظة سرقة هاتف من مواطن داخل سيارته على الدائري.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:33 ص
لحظة سرقة هاتف من
لحظة سرقة هاتف من مواطن داخل سيارته
Advertisements
عبد العزيز جمال
تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة هاتف محمول من شخص داخل سيارته على الدائري.

وظهر في الفيديو لصان يستقلان دراجة بخارية ، أحدهما يقود والأخر نزل منها أثناء الزحام المروي ليسرق أحد الهواتف ويجري مسرعا ليعاود الركوب.

وما أن ركب السارق حتى هرب اللصان على دراجتهما البخارية على الفور.

وأكد مصور مقطع الفيديو أن الحادث كان على طريق الدائري أعلى الأوتوستراد في اتجاه المنيب.

وأكد أنه يراهم بشكل يومي أثناء عودته من العمل في تلك المنطقة و يقومان بسرقة الهواتف من أيدي قائدي السيارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لص يكتشف وجود طفل داخل سيارة بعد سرقتها.. رد فعل مذهل

القصة الكاملة لاقتحام منزل نانسي عجرم .. أول صور وفيديو لمقتل اللص.. والموقف القانونى لزوجها

جريمة في منزل نانسي عجرم.. مواطن سورى عمره 31 عاما يهدد بناتها بالقتل.. زوجها يمثل أمام النيابة بعد قتل اللص.. والمطربة تنهار

القصة الكاملة لاقتحام فيلا نانسي عجرم | الإفراج عن زوجها.. وأهل القتيل يكشفون وقائع جديدة

ترشيحاتنا

حكم غسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر في الغسل

مع تحذيرات الأرصاد.. رسائل مهمة من المرور لقائدي المركبات في مياه الأمطار

عقب القبض على زوجته.. تصريحات جديدة من كارلوس غصن

القاتل الصامت.. المستوردين: الرقابة الصناعية لا تتابع طريقة تصنيع الدفايات في المصانع الصغيرة

أول صور.. محمود العسيلى وزوجته في المالديف.. شاهد

السمكة المعجزة.. العثور على أضخم وأقدم كائن بحري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد