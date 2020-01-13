اجتماع مهم للعائلة المالكة البريطانية عقب قرار هاري وميجان بالانفصال عن العائلة

يشهد القصر الملكي البريطاني، اليوم الإثنين، اجتماع هام يضم كبار المسئولين في العائلة، لمناقشة قرار الدوق هاري والدوقة ميجان بالتنازل عن كافة الارتباطات الملكية، والاستقلال ماديا.



ووفقا لما نقلته شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية عن مصادر بالقصر الملكي فإن كلا من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والأمير تشارلز، زوج الملكة، وابنهما الأمير ويليام، والدوق هاري سيلتقوا في القصر اليوم الإثنين.



يأتي هذا الاجتماع، مع تواجد الدوقة ميجان في كندا، ورجحت المصادر إمكانية حضور بعض أعضاء العائلة الأخرون للاجتماع.



ويرى الخبراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض تحديد الخطوات المقبلة، من أجل تنفيذ التغييرات في أدوار هاري وميجان بالعائلة، عقب سلسلة من المشاورات.



وكان هاري وميجان قررا الانفصال عن العائلة، والتنازل عن أي اعتبارات ملكية، والاستقلال ماديا، وهو ما عقب عليه القصر الملكي، بأنه قرار يحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ.