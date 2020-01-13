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أخبار العالم

الصين تعلن تحرير 4 من مواطنيها تم اختطافهم في الجابون

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت القنصلية الصينية في لاجوس بنيجريا أن المواطنين الصينيين الأربعة، الذين تم اختطافهم نهاية الشهر الماضي قبالة سواحل (ليبرفيل) عاصمة الجابون، تم تحريرهم وإنقاذهم ونقلهم إلى نيجيريا.

وذكرت القنصلية –في بيان اليوم نقلته وسائل إعلام صينية- أن المواطنين الصينيين الأربعة في حالة صحية جيدة، وأن عملية إنقاذهم تمت يوم الخميس الماضي، فيما غادروا نيجيريا أمس في طريقهم إلى الصين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت في 23 ديسمبر الماضي تعرض 4 بحارة صينيين للاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين في الجابون.
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