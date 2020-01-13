دماء في الشوارع..قائد شرطة طهران يرد: لم نقتل أحدا والوضع على مايرام

اتسعت رقعة التظاهرات ضد النظام الإيراني لتمتد إلى أكثر من 15 مدينة ومحافظة في أنحاء البلاد، ومع انتشار صور دماء المتظاهرين في شوارع طهران، تحدثت الشرطة عنها نافية وقوعها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.



ونفت الشرطة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وسقوطهم صرعى في الشوارع، وقال قائد شرطة طهران "الوضع الأمني في العاصمة "على ما يُرام".



ونشرت إذاعة "راديو فردا" مقاطع فيديو تظهر الاحتجاجات العارمة في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.



وانطلقت فعاليات المظاهرات التي جاءت عقب إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية من ميدان آزادي "الحرية" في قلب العاصمة طهران، وهو الميدان الذي شهد على ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.



وامتدت التظاهرات إلى مدن، مشهد والأحواز وأصفهان وتبريز وجرجان وسنندج وكرمانشاه وشيراز وقزوين وسمنان ودامغان ويزد وشاهرود وآمل وبابل



وهتف المتظاهرون بعبارات الموت للديكتاتور وطالبوا برحيل النظام.



وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع فيديو لاستخدام الشرطة العنف مع المتظاهرين في ميدان آزادي (الحرية) بوسط العاصمة طهران.



وتظهر مقاطع الفيديو كذلك اشتباكات الأمن مع المتظاهرين في رشت بمحافظة جيلان شمال غربي إيران.



وألقت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين في طهران.