أخذهم من منازلهم.. الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

قبل طلوع فجر اليوم، قامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات فجائية على مواطنين فلسطينين، حيث أخذتهم من منازلهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.





واعتقل الاحتلال، ثمانية مواطنين على الاقل ضمن حملة مداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.





وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق فهد ياسين من طولكرم، كما اعتقلت الشاب عماد خالد ياسين عقب اقتحام منزله في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.





وففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فهيم عودة (28 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.



