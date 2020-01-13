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أخبار البلد

مستشار مفتي الجمهورية يشارك في أسبوع التعريف بالإسلام في الجامعات الأمريكية

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:55 ص
الدكتور إبراهيم نجم،
الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية
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القسم الديني
توجه الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أسبوع التعريف بالإسلام في الجامعات الأمريكية.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على التعريف بصحيح الدين والإسلام، وتغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

من جانبه صرح الدكتور إبراهيم نجم قبيل سفره بأن فعاليات الأسبوع ستتضمن إلقاء عدد من المحاضرات حول الإسلام في عدد من الجامعات الأمريكية واللقاءات العامة، بهدف تصحيح كثير من المفاهيم الإسلامية التي تم تشويهها من قِبل الجماعات المتطرفة حيث تسببت في موجات العداء والكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب.

وأضاف نجم أنه سيتم كذلك عقد لقاءات عامة ومحاضرات تعريفية بصحيح الإسلام، كما أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة لتعزيز التواصل مع الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم الدينية، فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات الإعلامية هنا حول قضايا الإسلام والمسلمين.

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