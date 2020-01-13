قتلته لإحرق قلب والدته .. ربة منزل تقتل طفلا وتخفيه في حقيبة سفر بسوهاج

اعترفت ربة منزل بجريمة قتل بحق ابن عم زوجها البالغ من العمر ٣ سنوات ونصف السنة بعد أن استدرجته للعب مع أطفالها وقامت بخنقه ووضعه في حقيبة سفر بدائرة مركز المراغة بسوهاج، وذهبت بالحقيبة لمنزل والدها بدائرة مركز جهينة، وعندما اكتشف شقيقها الجريمة طالبها بالعودة بجثة الطفل لمنزل والده ووضعت الجثة أسفل كنبة داخل المنزل.



وقالت المتهمة في اعترافاتها انها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدة الطفل التي لوثت سمعتها في القرية بعد أن اتهمتها بأنها علي علاقة غير شرعية بأشخاص من القرية،وانها استدرجت الطفل وقامت بخنقه بيديها بعدها وضعته في حقيبة سفر.



وبعرض المتهمة علي النيابة العامة بمركز المراغة، قررت حبسها ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الحصة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مزارع يفيد تغيب ابنه الطفل "أيمن. ا. ع" ٣ سنوات ونصف، يقيم قرية بناويط مركز المراغة، وعقب يوم من اختفاء الطفل عثر علي جثته موضوعه أسفل كنبة بالمنزل.



تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد محمد طه، مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عبد السلام، رئيس مباحث مركز المراغة ، أن وراء الجريمة، "مني. م. م" ٢٨ عاما ربة منزل تقيم ذات الناحية، ولها محل إقامة اخر بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة، وتم القبض علي المتهمة، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات اعترفت بانها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدته التي رددت في المنطقة أنها سيئة السمعة وعلى علاقة محرمة ببعض الرجال.



وإضافة المتهمة في اعترافاتها أمام رجال المباحث بأنها استدرجت المجني عليه للعب مع أطفالها، وقامت بخنقه بيديها، ووضعه في حقيبة ملابس، والذهاب به الي منزل والدها بقرية عنيبس مركز جهينة، لكن شقيقها اكتشف الأمر وكلفها بالعودة بجثة الطفل مرة أخري الي منزل والده، واستخرت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل كنبة بالمنزل.



وتبين من مناظرة الجثة، وجود إصابات بالرقبة من جراء عملية الخنق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات مع المتهمة.