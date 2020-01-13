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حوادث

بسبب رفضها غسل ملابسه.. ابن يضرب أمه بفأس على رأسها بـ منيا القمح

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:32 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد الطحاوي
استقبل مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم ، ربة منزل مقيمة منيا القمح في العقد السادس من العمر مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم إخطار النيابة العامة، بمركز منيا القمح وجار تحرير المحضر اللازم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية.

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وتبين من التحريات الأولية قيام نجلها "إسلام س " 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020.

فيما قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح، ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابة من المستشفي.
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