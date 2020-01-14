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برلمان

النواب يناقش قانون البنك المركزي ويستعرض خطة وزيرة التضامن الجديدة.. اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:54 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تشهد لجان البرلمان، اليوم الثلاثاء ، البدء في نظر قانون البنك المركزي الجديد، مع حضور وزيرة التضامن نيفين القباج، لأول مرة في البرلمان بعد توليها المسؤولية بالتعديل الوزاري الأخير بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.

وفى لجنة الشئون الاقتصادية، ينظر الأعضاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

وفى لجنة السياحة، تشهد مناقشة خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما تم من مشروعات في الأراضي المخصصة لأغراض التنمية في كل من البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالي الشرقي، الساحل الشمالي الغربي، الفيوم، واسوان، والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المشروعات وخاصة في منطقتي العين السخنة ورأس سدر.

وفى التضامن الاجتماعي، تشهد استعراض وتوضيح الخطة الاستراتيجية والرؤية الجديدة للوزارة في الفترة المقبلة، فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية بجميع أشكالها، ومدي قدرة الوزارة على التحول إلى وزارة (خدمية - إنتاجية – استثمارية)، لدعم جميع الفئات المستهدف تقديم الخدمات إليها.
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