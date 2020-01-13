إصابة 9 أشخاص في 3 حوادث متفرقة ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، فى 3 حوادث متفرقة فى بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



وفى الحادث الأول أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بين قريتى كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر وتبين أن المصابين وهم: "عويس شعبان سيد ١٧سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى والقدم اليسري، عبدالله محمد علي ٢٥ سنة مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، فتحي ميهوب عوض ٥٠ سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمني".



وفى الحادث الثانى أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة وتبين أن المصابين وهم: "محمود حسين محمود 40 سنة، مصابًا بكدمات بالصدر، أحمد محمود صلاح 41 سنة مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، محمد ابراهيم محمد 45 سنة مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وجميعهم مقميون بمحافظة القاهرة".



وفى الحادث الثالث أصيب 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية على كوبري بهبشين بطريق الفيوم الجديد وتبين أن المصابين وهم: " أيمن أحمد فرج ٣١ سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمني، فاطمه مصباح عبدالنبي ٦٠سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمني، سمر حسن جمعه ١٣ سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني".



قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات الازمة لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.