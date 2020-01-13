غسلوا 150 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات حيال 8 تجار مخدرات

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .وتربح المتهمون وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة، وقاموا بمحاوله لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (150,000,000 مليون جنيه) تقريبًا.