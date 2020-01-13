AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غسلوا 150 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات حيال 8 تجار مخدرات

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:37 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

وتربح المتهمون وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة، وقاموا بمحاوله لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (150,000,000 مليون جنيه) تقريبًا.

اقرأ ايضا: أماكن وعناوين السلاسل التجارية المشاركة فى المرحلة الـ 11 لمبادرة كلنا واحد

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

عن طريق البنوك.. قصة 10 متهمين غسلوا 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 7 متهمين قاموا بغسل حوالى 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 8 متهمين قاموا بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 8 متهمين قاموا بغسل 25 مليون جنيه

تجار مخدرات.. إجراءات قانونية ضد متهمين غسلا 25 مليون جنيه

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يحسم الجدل حول رحيله عن المصري

خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة.. فماذا قال لها ؟

الزمالك يرفع شعار: جنش مش للبيع

زوجة تبعث سؤالا غريبا عن ضرتها.. والإفتاء : اتقي الله وراعي مشاعرها

غدا توقف ويندوز 7 رسميًا على جميع الأجهزة.. وإليك الحل البديل

لو كارت شحن عداد الكهرباء ضاع.. خطوات الحصول عليه فى 24 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج.. صور

حفل زفاف فى العناية المركزة.. شاهد

بعد قدومها من الصين.. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية Dong er30