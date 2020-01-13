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فن

شاهد .. أحمد صلاح حسنى يشعل الانستجرام بأحدث ظهور له

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:57 م
احمد صلاح حسنى
احمد صلاح حسنى
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مريم عزت
نشر الفنان احمد صلاح حسنى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام صورة جديدة له ، حيث ظهر فيها بلوك كاجول .

وعلق الفنان احمد صلاح حسنى على الصورة قائلا : "لا يهمني من أنت ولا أهتم بكلام الناس عنك .. كن معي جميلًا أكن معك أجمل".

ونالت الصورة ، اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

قمر يا ناس

صباح الجمال على احلى فنان

بنحبك اوى وبنحب اعمالك

انت انسان جميل وابن ناس ويارب يوفقك دائما
احمد

مسلسل ختم النمر"المسلسل ينتمي الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في يناير، وتدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي يتناسب مع الجو العائلي، ممزوج بالأكشن مع مزيد من الإثارة والتشويق.

بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، ويعد البطولة المطلقة الأولى لصلاح حسني، ويشارك فيه كلٌ من النجمة السورية نسرين طافش، ميرهان حسبن، وفاء سالم، تامر شلتوت، تميم عبده، أمير صلاح الدين، عفاف شعيب، رشدي الشامي، حنان سليمان، جميل برسوم، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتألي ف السيناريست محمد عبد المعطي.
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