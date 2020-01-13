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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة ؟.. محشي البطاطس وسلطة البنجر الخطيرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
وجبة الغداء من الوجبات الأساسية في اليوم، مما يتطلب من السيدات التنويع بشكل مستمر في الوجبات، نقدم لكِ محشي البطاطس وهو نوع من المحشي لايعرفه الكثير لذلك نقدم لكي طريقة عمل محشي البطاطس، وسلطة البنجر اللذيذة.

المقادير
كيلو من البطاطس الطازجة متوسطة الحجم.

لحمة مفرومة بمقدار نصف كيلو.

ملح وفلفل وبهارات وعصير ليمون حسب الرغبة.

زيت للقلي.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة أو الزيت.

بصلتين ذات حجم متوسط مفرومتين بشكل ناعم.

بقدونس أو كزبرة

مقادير مرق المحشي

حبتين من البندورة المقشرة والمفرومة بشكل ناعم.

ملعقتين كبيرتين من معجون البندورة.

حبتين من الثوم.

ملعقة من البهارات المشكلة.

بصلة صغيرة مفرومة بشكل ناعم.

طريقة تحضير محشي البطاطس

نقوم بطهي اللحمة بعد أن نُضيف إليها كل من الملح والفلفل والبهارات والبصل المفروم بشكل ناعم، ويمكننا وضع البقدونس أو الكزبرة معها.

نقوم بحفر حبات البطاطس بحذر ونقشرها، ومن ثم نغسلها بالماء ونجففها بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بقلي البطاطس لبضع دقائق في زيت ساخن، ونتركها حتى تبرد.

نحشي البطاطس باللحمة المحضرة من قبل، ونضعها بجانب بعضها البعض بصينيه يمكنها أن تدخل الفرن.

نقوم بتحضير المرق من خلال وضع حبات البندورة ومعجون البندورة والبهارات والثوم والبصل في الخلاط ونطحنها جيدًا.

نضع المرق فوق حبات البطاطس وندخلها الفرن لحين الغليان، وفي أثناء غليان المرق نقوم بطبخ الأرز.

طريقة تقديم محشي البطاطس

بعد انتهاء عملية الطبخ نقوم بتزيين الطبق بالقليل من البقدونس ونضعه على طاولة المائدة كأحد الأطباق الرئيسية.

نضع بجانب هذا الطبق كل من الأرز والسلطة.


ومقادير سلطة البنجر :
نصف كيلو بنجر يفضل الحجم الصغير
4ملاعق زيت زيتون أو عباد شمس
2معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خل
عصير ليمونة - فص ثوم مفروم
معلقة صغيرة فلفل اسود
معلقة صغيرة ملح ومعلقة بقدونس مفروم

طريقة عمل "سلطة البنجر"
نسلق البنجر فى ماء حتي يصل الي درجة السواء وتأكدي من ذلك من خلال غرز الشوكة بكل سهولة
يبرد ويقشر تحت الماء مثل البطاطس
ثم يوضع (الخل والسكر والليمون والثوم والزيت والملح والفلفل)
يقطع شرائح ويتم وضع خليط الخل بالليمون السابقة ويقلب ويقدم.




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