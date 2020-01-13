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مرأة

حبة تفاح.. أمل رزق تكشف عن أسرع ريجيم لإنقاص وزنها

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:09 م
أمل رزق
أمل رزق
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نورهان نبيل
تحتفل الفنانة أمل رزق بعيد ميلادها اليوم الإثنين، فهي من مواليد 13 يناير وقد بدأت مشوارها الفني عام 1994، أمل رزق تعد من النجمات اللواتي ينجحن في التخلص من وزنهن الزائد بشكل سريع كما تبهر متابعيها دائمًا برشاقتها ونجاحها في الظهور بإطلالات أنيقة تبرز جمالها.

وكشفت أمل رزق عن سر نحافتها في تصريح لـ"صدى البلد" وقالت :" عندما اكتسب وزن زائد امتنع عن تناول الطعام وأخضع لحمية غئائية سريعة تنقصني اي وزن زائد اكتسبته ، وأفضل حمية غذائية خضعت لها كانت معتمد على حبة تفاح ومياه فقط وقد جعلتني اتمكن من التخلص من وزني الزائد بشكل سريع ولكن يجب إستشارة طبيب قبل الخضوع لها".

اما عن إطلالات أمل رزق فهي تتميز بالبساطة دائمًا ، فهي تميل إلى ارتداء الجينز ويعتبر قطعة أساسية بملابسها الكاجوال أما في السهرات فتميل إلى ارتداء الفساتين البيضاء.

ولكنها تؤكد أنها تحب السير عكس الموضة ولا تحب تقليد أحد وتبحث عن الاختلاف دائمًا.
حبة تفاح.. أمل رزق تكشف عن أسرع ريجيم لإنقاص وزنها
حبة تفاح.. أمل رزق تكشف عن أسرع ريجيم لإنقاص وزنها
حبة تفاح.. أمل رزق تكشف عن أسرع ريجيم لإنقاص وزنها
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