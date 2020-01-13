إصابة 3 من أسرة واحدة.. الكاميرات تكشف عن مشاجرة دار السلام .. شاهد

كشفت كاميرات المراقبة الخاصة باحد المحلات بشارع الفتح بجزيرة دار السلام عن مجزرة بالاسلحة أسفرت عن اصابه 3 من أسرة واحدة بينهم طفل بطلقات نارية واصابات متفرقة بالجسم.
الكاميرات كشفت قيام ٦ بلطجية من احدى العائلات المشهور عنها البلطجة وتجارة السلاح والمخدرات وفرض اتاوات على اصحاب المحلات والبائعين المتجولين بالاعتداء علي المصابين الــ٣ بزعم التسبب فى حبسهم منذ ٩ أشهر.
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تعود وقائع الحادث عندما فوجئ هاني فاروق بـ٦ أشخاص من تلك العائلة يعتدون عليه باطلاق النار مما تسبب فى اصابته بطلق نارى فى قدمه.
كما اعتدوا على محمد اشرف فاروق واصابوه بطلق خرطوش فى ظهر وصدره و٣ طعنات فى ظهره ومزقوا جسده بالاسلحة البيضاء
كما اعتدى المتهمون على شاب اسمه محمد اشرف فاروق ٢٠ سنة طالب مصاب بجروح قطعية فى الرأس والجسم بــ٢٠٠ غرزة بانحاء متفرقة بالجسم وقطع بالاوتار ، وكذا اصابوا عمه محمود فاروق عبدالرحيم ٣٦ سنة " تاجر " بــ ٢٥ غرزة وجروح قطعية بالجسم ، والطفل هانى فاروق ٥ سنوات مصاب بــ١٠ غرز فى رأسه نتيجة الاعتداء.
وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة انتقاما منهم بسبب تسببهم فى حبسهم منذ ٩ أشهر على ذمه قضية اعتداء على احد اقاربهم وحيازتهم سلاحا.
الكاميرات كشفت قيام ٦ بلطجية من احدى العائلات المشهور عنها البلطجة وتجارة السلاح والمخدرات وفرض اتاوات على اصحاب المحلات والبائعين المتجولين بالاعتداء علي المصابين الــ٣ بزعم التسبب فى حبسهم منذ ٩ أشهر.
اقرأ ايضا: الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها فلسطينية
تعود وقائع الحادث عندما فوجئ هاني فاروق بـ٦ أشخاص من تلك العائلة يعتدون عليه باطلاق النار مما تسبب فى اصابته بطلق نارى فى قدمه.
كما اعتدوا على محمد اشرف فاروق واصابوه بطلق خرطوش فى ظهر وصدره و٣ طعنات فى ظهره ومزقوا جسده بالاسلحة البيضاء
كما اعتدى المتهمون على شاب اسمه محمد اشرف فاروق ٢٠ سنة طالب مصاب بجروح قطعية فى الرأس والجسم بــ٢٠٠ غرزة بانحاء متفرقة بالجسم وقطع بالاوتار ، وكذا اصابوا عمه محمود فاروق عبدالرحيم ٣٦ سنة " تاجر " بــ ٢٥ غرزة وجروح قطعية بالجسم ، والطفل هانى فاروق ٥ سنوات مصاب بــ١٠ غرز فى رأسه نتيجة الاعتداء.
وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة انتقاما منهم بسبب تسببهم فى حبسهم منذ ٩ أشهر على ذمه قضية اعتداء على احد اقاربهم وحيازتهم سلاحا.
تم تحرير بلاغ يحمل رقمي ٦٤ لسنه ٢٠٢٠ ملحق لمحضر رقم ٥٥ / ٦٤ لسنه ٢٠٢٠ ، ومازال المتهمون هاربين.