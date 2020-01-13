إصابة 3 من أسرة واحدة.. الكاميرات تكشف عن مشاجرة دار السلام .. شاهد





تم تحرير بلاغ يحمل رقمي ٦٤ لسنه ٢٠٢٠ ملحق لمحضر رقم ٥٥ / ٦٤ لسنه ٢٠٢٠ ، ومازال المتهمون هاربين.

تعود وقائع الحادث عندما فوجئ هاني فاروق بـ٦ أشخاص من تلك العائلة يعتدون عليه باطلاق النار مما تسبب فى اصابته بطلق نارى فى قدمه.كما اعتدوا على محمد اشرف فاروق واصابوه بطلق خرطوش فى ظهر وصدره و٣ طعنات فى ظهره ومزقوا جسده بالاسلحة البيضاءكما اعتدى المتهمون على شاب اسمه محمد اشرف فاروق ٢٠ سنة طالب مصاب بجروح قطعية فى الرأس والجسم بــ٢٠٠ غرزة بانحاء متفرقة بالجسم وقطع بالاوتار ، وكذا اصابوا عمه محمود فاروق عبدالرحيم ٣٦ سنة " تاجر " بــ ٢٥ غرزة وجروح قطعية بالجسم ، والطفل هانى فاروق ٥ سنوات مصاب بــ١٠ غرز فى رأسه نتيجة الاعتداء.وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة انتقاما منهم بسبب تسببهم فى حبسهم منذ ٩ أشهر على ذمه قضية اعتداء على احد اقاربهم وحيازتهم سلاحا.