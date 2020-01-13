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مرأة

في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:01 م
تمرين للظهر و الرقبة
تمرين للظهر و الرقبة
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشاكل الظهر و ألام الرقبة والعمود الفقري، وخاصة الذين يجلسون لساعات طويلة على المكاتب، أو أثناء قيادة السيارة، أو النوم الخاطئ .

ونصح موقع brightside، بتمرين بسيط يمكن أن يحسن ظهرك خلال دقيقتين إذا تمت ممارسته بشكل يومي، وهو :

الخطوة الأولى
قف على الأرض واجعل يديك عكس بعضهما في وضع مستقيم مع الصدر

الخطوة الثانية
اعقد يديك معًا حتى يصبحا متشابكًا إلى الأمام في اتجاه الرقبة مع الظهر المستقيم

الخطوة الثالثة
ابقى ذراعيك متشابكين مع ظهرك المستقيم ثم أثني ركبتك قليلًا

الخطوة الرابعة
ضع قدمك اليمنى فوق قدمك اليسرى مع ثني الركبة وإبقاء اليدين متشابكتين واستمر على هذا الوضع لمدة دقيقتين

فوائد التمرين :
- تحسين التوازن والتنسيق
- يزيد من تركيزك بشكل أفضل
- يقوي عضلة الفخذين والكاحلين
- يزيد مرونة الجسم
- يحفز الجهاز المناعي
في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور
في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور
في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور
في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور
في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور
في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور
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