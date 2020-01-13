طب المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر

وقعت الدكتورة نسرين صلاح القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم الاثنين نيابة عن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بروتوكول تعاون بين كلية الطب جامعة المنصورة والاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١.



جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية 2451 وإنجى منيب رئيس لجنة مستشفى الخير العائم بالمنطقة الروتارية، والدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام بالكلية وعضو نادي روتاري و مدير برنامج صحة المرأة بالمركب.



وجرى توقيع التعاون إيمانا بأهمية دعم المواطنين وخاصة الأطفال لتحقيق النمو المستدام، وذلك عن طريق مشروع "مستشفى الخير العائم " لدعم الطفل والأم والذي يشمل عددا من البرامج المعنية بالتوعية، التعليم والتدريب المهني، الدعم الاقتصادي والدعم الاجتماعي، بالإضافة للعديد من برامج الرعاية الصحية والأولية لمحافظات صعيد مصر.



ويتضمن الاتفاق توجيه قوافل طبية وتوعوية لكلية الطب بجامعة المنصورة تشمل مختلف التخصصات على مركب الخير العائم في محافظتي قنا، أسيوط حيث إن مركب الخير العائم أحد المشاريع الصحية العملاقة التي يتم إدارتها تحت رعاية وزارة الصحة ومحافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١.



من جانبها أكدت الدكتورة نسرين عمر أن التعاون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تعتبر الطفل ركيزة أساسية لبناء الأمة، وحرصا على دعم الصورة العامة للبلاد بما يظهرها إقليميا وعالميا بالصورة اللائقة وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.



جدير بالذكر ان مركب الخير العائم يتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحمل تكاليف علاج المرضى الذين يتم الكشف عليهم ويكونون بحاجة لاستكمال الفحوصات أو الإجراءات الطبية ومنهم الجمعية المصرية لطب الأطفال، مؤسسة مصر الخير، جمعية مصر بلا مرض، جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، جمعية كاريتاس مصر، مؤسسة الأورمان، الهلال الأحمر المصري، مؤسسة سوفي فاند، مؤسسة الدكتور علي عبد العال لطب سلام الأطفال، مؤسسة هيا أسلوب حياة ، جمعية شباب الخير ، مؤسسة نهضة بني سويف ، أندية روتاري مصر ، مؤسسة وي كير.