بعد غياب 5 سنوات .. جورج سيدهم يفاجئ محبيه بأحدث صورة

ظهر الفنان الكبير جورج سيدهم مؤخرًا مع الفنان هاني رمزي الذي حرص على زيارته في منزله، وذلك بعد فترة طويلة من غياب نجم الكوميديا.



وظهر جورج سيدهم في الصورة مع هانى رمزى وشقيقيه "أمير" و"إيهاب"، والبسمة ترسم ملامح وجهه، ويتغلب على مرضه الذي أقعده طيلة السنوات الأخيرة وأبعده عن الفن.



كان الفنان جورج سيدهم، وجه رسالة إلى جمهوره، في شهر يونيو الماضي، على الهواء مباشرة مرددا: "وحشتوني أوي .. أنا بحبكم".



قال "سيدهم" تلك الكلمات البسيطة بصعوبة بالغة لفقده النطق منذ سنوات؛ لكنه تحامل ليعبر عن سعادته باحتفال أسرته وعدد من المقربين، بعيد ميلاده.



من جانبها أكدت زوجته؛ الدكتورة ليندا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، والذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي"؛ إنه يعيش حالة سعادة خلال هذه الفترة، لاسيما في ظل تواجد الأصدقاء والأقارب حوله.



أشارت "ليندا" إلى أنها حريصة على إقامة الاحتفال بعيد ميلاد الفنان جورج سيدهم، وكذلك حضوره أعياد ميلاد كان أحدثها عيد ميلاد الفنانة نادية لطفي منذ فترة قريبة.