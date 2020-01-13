شاهد.. لقطات مرعبة للحظة خروج حمم مدمرة من بركان ثائر بالفلبين

طارت حمم حمراء ساخنة من بركان فلبيني اليوم بعد ثوران مفاجئ وسط رماد وبخار أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، كانت نوافير الحمم تتدفق إلى البحيرة المحيطة ببركان تال اليوم بعد أن خرجت أعمدة من الرماد على ارتفاع تسعة أميال في السماء يوم الأحد.



غمر الرماد البركاني أكثر من 60 ميلًا شمال البركان، ووصل إلى مانيلا حيث تم إغلاق المطار الرئيسي في البلاد مع إلغاء مئات الرحلات الجوية.



فيما لم ترد تقارير مبكرة عن وقوع إصابات ، لكن السلطات تسعى جاهدة اليوم لإجلاء أكثر من 6000 قروي من الجزيرة البركانية في وسط البحيرة التي عادة ما تكون منطقة سياحية شهيرة.







