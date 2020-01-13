وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة عائشة حسانين.. فترة مسائية





















أكد عبدالله، أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام بجميع مدارس المحافظة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات اليوم بجميع الإدارات التعليمية.



وشدد على ضرورة مواصلة الالتزام والتفاني في العمل والإخلاص وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط من أجل صالح أبنائنا الطلاب ولحصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية. أكد عبدالله، أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام بجميع مدارس المحافظة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات اليوم بجميع الإدارات التعليمية.وشدد على ضرورة مواصلة الالتزام والتفاني في العمل والإخلاص وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط من أجل صالح أبنائنا الطلاب ولحصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

تفقد الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، اليوم الاثنين، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020 / 2019 م للصف الأول الثانوي العام بالفيوم - فترة مسائية .تفقد عبدالله، لجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات ونبه مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط، وتم التنبيه على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان.