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تعليم

أتوبيسات نقل حديثة بجامعة الفيوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:15 م
أتوبيسات نقل حديثة
أتوبيسات نقل حديثة بجامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد مجلس إدارة مشروع المركبات بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اجتماعه اليوم بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية الدكتور طلبة صالح عبد العال المشرف على المشروع والدكتور زاهر أحمد محمد والدكتور نبيل السيد حافظ والدكتورة نجلاء راشد سيد والدكتور أحمد أبراهيم صميدة و أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة و سوزان عبد القادر مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم بصدد إتمام شراء عدد من أتوبيسات النقل الحديثة التي ستمثل إضافة حديثة لأتوبيسات النقل بالجامعة ،على أن تدار منظومة النقل بالجامعة بفكر جديد يحقق الاستخدام الأمثل لمركبات الجامعة.

وأضاف شديد أنه سيتم النظر فى نظام تشغيل المركبات خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي وأيضًا النظر في الجداول المعتمدة لأسعار الرحلات الخاصة بوحدة المركبات بما يحقق الاستفادة المرجوة وأخيرًا إمكانية المساهمة في رفع كفاءة إدارة المشروع .
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