جامعة الزقازيق تنظم ندوة توعوية عن خطوات الفحص الذاتي للكشف عن أورام الثدي

حول أهمية الفحص الذاتي للثدي والخطوات التي يجب على المرأة أتابعها بصورة دورية للاطمئنان على سلامتها من خلال المظهر والملمس الطبيعيين، وملاحظة أي تغير على الثديين قدم الدكتور أحمد النجار الأستاذ المساعد بقسم الأورام بجامعة الزقازيق شرحًا توضيحيًا خلال فعاليات الندوة التوعوية لهيئة التمريض والطالبات والجهاز الإداري والخدمات المعاونة وكذلك المترددين على مستشفيات السلام والقلب والصدر والأطفال والعلاج الاقتصادي.



جاء ذلك ضمن فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي التي أطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتورة نهلة الجمال المشرف العام على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي انطلقت اليوم، بالعيادة الخارجية بمستشفى الطلبة بصيدناوي.



ومن جانهبا فقد أكدت الدكتورة نهلة الجمال أن إجمالي عدد الحالات بلغ 73 حالة وأن الإقبال من طالبات كليات الجامعة المختلفة كان ملحوظًا نتيجة لزيادة الوعي بين أفراد المجتمع بخطورة المرض وأهمية الكشف المبكر في سرعة العلاج والشفاء التام، مضيفة أن الحملة سوف تستأنف فعالياتها بعد انتهاء أعمال الامتحانات بالمرور على جميع قطاعات الجامعة.



وخلال الندوة قام الدكتور أحمد النجار بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات مشيرًا إلى أن هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكن أن تقوم بها المرأة بملاحظة أي أثر تنقير أو تجعيد أو تغيرات في حجم الثدي أو شكله أو تناسقه، والتحقق من أن حلمتا الثدي تتجهان للداخل وليس للخارج ورفع الذراعين فوق مستوى الرأس مع الضغط براحتي اليدين معًا ورفع الثديين للتعرف ما إذا كانت الحواف بطول الجزء الأسفل متماثلة أم لا مضيفا أن بعض التغييرات تُعد طبيعية وتحدث في أوقات مختلفة قبل فترة الطمث.



وأكد أنه يجب عليها زيارة الطبيب في حالة وجود تكتلًا أو عقدة صلبة بالقرب من منطقة ما تحت الإبطين أو وجود احمرار أو سخونة أو تورُّم أو ألم وحكة أو تقشر أو تقرح مختتما حديثه مطمئنا الحضور أن أورام الثدي من الأنواع التي يمكن علاجها والتغلب عليها فقط يجب الاهتمام والمداومة على الفحص الدوري.