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يوسف الحسيني: الجماعة الإرهابية أقل أن تقوم بعملية المناظرة..فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:35 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي يوسف الحسيني مقدم البرامج: إن الجماعة الإرهابية أبعد بكثير وأصغر وأقل أن تقوم بعملية المناظرة كما أنهم ليس لديهم طرح بديل لأى شىء ولكن كل ما يقومون به هو ترويج الإشاعات المغلوطة لأنهم أشخاص أصحاب فكر خال.

وأضاف "يوسف الحسيني" خلال لقائه في برنامج"الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن النتائج الخاصة بالسياسة الاقتصادية والسياسات النقدية أصبحت تأتي بالثمار فـ الآن ليس لديهم حجج أو إشاعات يستطيعون من خلالها الترويج للشغب مثلما كانوا يفعلون في السابق.

وأوضح"يوسف الحسيني" أن الجماعة الإرهابية والمناصرين لهم كانوا يضغطون على الرأي العام بأن السلع التي تستخدم في الأمور الحياتية مرتفعة السعر أما الأن فالأمور أصبحت مستقرة فلم يعد لديهم شيء يستغلونه لتحريض الناس على النزول كما أن جموع الشعب أصبح يعي هذه الأكاذيب جيدا .

وتابع "الحسيني" أن المصريين الأوفياء عند ارتفاع أسعار السلع في السابق رفضوا النزول، وأكدوا علي وقوفه جانب وطنهم لأنهم يعلمون جيدا المأزق الذى كان يمر به الوطن في ظل فتره الجماعة الإرهابية.

واستكمل"يوسف الحسيني" أن الأشخاص الذين يريدون النزول إلى الشارع يجب ان يكون لديهم أسباب مقنعة ولكن من يقوم بالنزول هم من أعوان الجماعة الإرهابية التي ليس لها أى شأن غير تخريب هذه البلاد للوصول إلى أطماعهم .
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