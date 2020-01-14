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منوعات

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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هدير علاء
اعترف شاب أمريكي في الحادية والعشرين من عمره بأنه دهس مسنًا في العقد السابع من عمره عمدًا بسيارته، مشيرًا إلى أن السبب وراء ارتكابه هذه الجريمة المروعة يرجع إلى أنه "كان يبحث عن شخص يدهسه كي يجرب شعور القتل"، بحسب وصفه.

وألقت الشرطة في ولاية "فلوريدا" الأمريكية القبض على الجاني "جوستين بينيل" مؤخرًا بعد أن اتصل بالشرطة بنفسه وأبلغ عن قيامه بدهس الضحية عن عمد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها حول الواقعة أن الجاني كان يؤدي بعض المهام عندما انتبه إلى الضحية الذي كان يسير على جانب الطريق، ومن ثم انطلق بسيارته نحوه وأقدم على تنفيذ جريمته؛ وتوفي الضحية في موقع الحادث.

وأفادت الصحيفة بأنه تبين في أعقاب ذلك أن الجاني كانت لديه أفكار جنونية متعلقة بقتل شخص ما لعدة أشهر، حتى أنه سبق وأن خطط بالفعل لكيفية تنفيذ جريمته، وغادر منزله وقد كان ينوي العثور على شخص ليقتله بسيارته.

وعثرت الشرطة لدى وصولها إلى موقع الحادث على الضحية على جانب الطريق؛ وأشارت الشرطة إلى عدم وجود علاقة بين الجاني والضحية، مضيفة أن الجريمة لم تكن عشوائية، لكن اختيار الجاني لضحيته كان عشوائيًا.

ويواجه "بينيل" تهمة القتل من الدرجة الأولى وهو حاليًا قيد الاحتجاز، ومازال التحقيق جاريًا.
شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل
شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل
شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل
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