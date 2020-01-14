مياه الأمطار تهددنا بالغرق.. مواطنة لأهل الخير: أمنيتي استبدال سقف غرفتي بسقف مسلح

ناشدت المواطنة كريمة محمد عارف ، ربة منزل، وتقيم بالجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، استبدال سقف غرفتى بسقف مسلح .





وتقول في رسالتها: نعيش أنا وأسرتي في حجرة سقفها خشبي، وحينما تسقط الأمطار تتسلل إلى داخل حجرتنا فتغرقنا المياه، وأتمنى وصول صوتي لمحافظ الجيزة، حيث إن منطقتنا شعبية وليس بها شبكات تصريف مياه الأمطار فضلا عن أن المنازل منخفضة عن الأرض مما يجعل منزلي بركة كبيرة من المياه في حال اشتدت الأمطار، وليس هناك عربات شفط مياه ، و أتمنى فقط استبدال سقف غرفتى بسقف مسلح .





للتواصل مع الحالة : ٠١١٤٨٤٧٢٨١٢.



