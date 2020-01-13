الأهلي يلاحق صاحب أزمة محادثة عبدالحفيظ وحمادة صدقي قانونيا

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كلفه بتقديم بلاغ للجهات المختصة، للكشف عن هوية بعض الأشخاص التي تدير صفحات تبث مواد مزورة.



وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي:" تقدمت اليوم ببلاغ للجهات الأمنية المختصة للكشف عن هوية بعض الأشخاص التي تدير صفحات تبث مواد مزورة بعد نشرة محادثة مزورة بين سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي".



وأضاف "محرر هذه المحادثة المزورة قام بتحريض الجماهير لنشر المحادثة أيضا ، وجمهور الهلال يعي تمام أن ما تم محاولة بائسة لزراعة الفتنة بين جماهير الأهلي والجماهير السودانية".



وأوضح "الجهات المختصة بدأت تحرياتها لتحديد الأشخاص وعمل ضبط وإحضار لهم".



وتابع "هؤلاء الأشخاص هم نفسهم الذين قاموا بتزوير خطاب شركة بريزينتيشن في الموسم الماضي وتسببوا في فتنه بين جماهير الأهلي والترجي".



وأضاف "اتخذنا هذا الإجراء كإجراء احترازي حتي تعلم الجهات الأمنية خطورة الأمر، خوفا من وقوع فتنة بين جماهير الناديين الكبيرين في إفريقيا".



وأوضح "الجهات الأمنية خلال وقت قليل سوف تصل لمرتكبي هذه الجريمة".